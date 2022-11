Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Iranului a reusit o victorie dramatica in fata Tarii Galilor, cu scorul de 2-0 (0-0), vineri, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale 2022 din Qatar, prin doua goluri marcate in minutele de prelungiri.

- Selectionata Japoniei a produs a doua mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E. Poate nu la fel de mare surpriza ca victoria Arabiei Saudite in fata Argentinei (2-1,…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Rezultatele meciurilor jucate in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.

- Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, a invins formatia Australiei cu scorul de 4-1 (2-1), marti seara, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, in meciul sau de debut Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Reprezentativa Argentinei a fost invinsa, marti, cu scorul de 2-1, de selectionata Arabiei Saudite, intr-uun meci din Grupa C a Cupei Mondiale din Qatar, potrivit news.ro.Argentinienii au condus cu 1-0, prin golul marcat in minutul 10 de Lionel Messi, din penalti. Fii la curent cu cele mai…

- Pentru argentinianul Lionel Messi, care va incerca sa castige prima sa Cupa Mondiala in Qatar, Brazilia, Franta si Anglia sunt „putin peste restul" echipelor implicate in turneul care va incepe duminica. „Suntem plini de sperante, avem o echipa foarte buna care este foarte motivata, dar trebuie sa ajungem…