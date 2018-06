Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul central Johan Djourou, aflat in lotul Elvetiei pentru Cupa Mondiala de fotbal 2018, si-a reziliat joi contractul cu echipa turca Antalyaspor, de care mai era legat un an, cu optiune de prelungire pentru inca unul, informeaza site-ul radioteleviziunii RTS. Antalyaspor, care a incheiat…

- Fundasul lateral Marcelo, unul dintre jucatorii de baza ai nationalei Braziliei, care a parasit terenul de joc in debutul meciului cu Serbia (2-0), miercuri seara la Moscova, in cadrul ultimei etape a Grupei E de la Cupa Mondiala de fotbal, a fost victima unui "spasm muscular la

- Marius Constantin (33 de ani) și-a prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaș pentru inca doi ani. Fundașul central nascut la Brașov a fost om de baza in echipa lui Cristi Pustai in sezonul abia incheiat unde a bifat 27 de meciuri in Liga 1 și a inscris 3 goluri, reușind sa-și salveze echipa de la retrogradare.…

- Fundasul lateral Adama Mbengue a fost chemat de urgenta in Rusia pentru a-l inlocui pe Saliou Ciss, accidentat, in lotul reprezentativei Senegalului, cu doua zile inaintea debutului africanilor la Cupa Mondiala de fotbal editia 2018, impotriva Poloniei, marti la Moscova, informeaza cotidianul sportiv…

- Capitanul nationalei de fotbal a Elvetiei, fundasul Stephan Lichtsteiner, 34 de ani, va parasi echipa Juventus Torino pentru a se alatura celor de la Arsenal Londra. Lichtsteiner, care va purta banderola de capitan si la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, este primul jucator adus pe Emirates de la sosirea…

- Experimentatul fundas stanga Elderson Echiejile, a carui cariera a intrat in impas in liga a doua belgiana, si atacantul Simeon Nwankwo, care a debutat la nationala la inceputul saptamanii trecute, au fost inclusi de selectionerul Gernot Rohr in lotul de 23 de fotbalisti al Nigeriei pentru Cupa Mondiala…

- Florin Gardoș și-a prelungit contractul cu CS U Craiova. Fundașul central de 29 de ani a semnat noul contract cu caștigatoarea Cupei Romaniei. Noua ințelegere este pe doi ani și a parafat-o din postura de jucator liber, dupa ce i i-a expirat, in aceasta vara, contractul cu englezii de la Southampton.…

- Fundasul brazilian Dani Alves, care sambata a cucerit Cupa Ligii franceze cu PSG (3-1 in finala cu Monaco), a devenitr jucatorul cu cele mai multe trofee castigate din istoria fotbalului, depasind in acest clasament doua legende precum Kenny Dalglish si Ryan Giggs, relateaza ziarul AS. …