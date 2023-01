Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana Lazio Roma a invins joi, pe teren propriu, formatia Bologna, scor 1-0, in optimile de finala ale Cupei Italiei. Lazio s-a calificat pentru sferturile de finala ale competitiei.

Echipa italiana Atalanta Bergamo a invins joi, pe teren propriu, scor 5-2, formatia Spezia, in sferturile de finala ale Cupei Italiei.

Echipa Cremonese s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Italiei, dupa ce a invins, cu scorul de 5-4, dupa prelungiri si lovturi de departajare, formatia Napoli, anunța news.ro.

Formatia Real Sociedad a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Real Mallorca, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Spaniei.

Britanicul Andy Murray, locul 49 mondial, a produs una dintre cele mai bune performante ale sale din ultimii ani si l-a invins pe italianul Matteo Berrettini, cap de serie 13, marti, dupa un thriller in cinci seturi, in primul tur de la Australian Open, potrivit news.ro.

Echipele AS Roma si Fiorentina s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, in urma meciurilor disputate joi seara.

Echipa AS Roma a intrecut joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia Genoa, intr-un meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Italiei, transmite news.ro.

Formatia Juventus Torino a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Cremonese, in etapa a XVI-a a campionatului Italiei.