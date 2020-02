Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara pregatește returul Ligii a II-a intr-un stil devenit clasic. Galben-roșii vor efectua un cantonament extern, in Antalya, destinație catre care vor zbura in noaptea de duminica spre luni. „Ripi” va avea parte in stațiunea din sudul Turciei, de pe litoralul Marii Mediterane, de cinci…

- Campioana en titre la fotbal a Romaniei, CFR Cluj, va sustine patru meciuri amicale in cantonamentul de la Oliva Nova (Spania), care se va incheia pe 25 ianuarie, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial. Cel mai titrat adversar este Ferencvaros Budapesta, campioana Ungariei, pe care CFR o va infrunta…

- Amatorii sportului din comuna Iclod au parte de o iarna plina de meciuri amicale de fotbal. Asa cum s-a intamplat si in anii trecuti, gazonul artificial al modernului complex sportiv din vecinatatea Garii CFR va gazdui mai multe partide de verificare ale formatiilor din zona, dar nu numai. De exemplu,…

- Echipa de fotbal Astra Giurgiu a perfectat patru meciuri amicale in stagiul de pregatire din Antalya si incearca sa mai stabileasca alte doua jocuri de verificare, potrivit site-ului oficial al clubului. Astra va pleca in data de 9 ianuarie in Turcia, unde va fi cantonata la Hotelul Seginus…

- Echipa de fotbal FCSB are programate patru partide de verificare in cantonamentul din Marbella (Spania), unde urmeaza sa se pregateasca in perioada 11-23 ianuarie, a anuntat gruparea bucuresteana pe pagina sa de...

- Echipa de fotbal FCSB are programate patru partide de verificare in cantonamentul din Marbella (Spania), unde urmeaza sa se pregateasca in perioada 11-23 ianuarie, a anuntat gruparea bucuresteana pe pagina sa de Facebook. Lotul echipei FCSB va reveni din vacanta de sarbatori marti, 7 ianuarie, cand…

- Echipa Petrolul Ploiești a anunțat, vineri, ca va susține opt jocuri de verificare in cantonamentul din Antalya, care va avea loc in perioadele 12-24 ianuarie și 2-14 februarie.Jucatorii clubului ploieștean vor reveni din vacanța la data de 8 ianuarie, urmand ca patru zile mai tarziu sa mearga…