Stiri pe aceeasi tema

- Premierul, potrivit declaratiei de avere reactualizata in data de 11 iunie 2018, premierul Viorica Dancila detine in coproprietate cu sotul sau, Cristinel Dancila, doua terenuri intravilane la Predeal (judetul Brasov) si la Giurgita (judetul Dolj) si un alt teren, agricol, tot la Giurgita.Totodata,…

- Trafic oprit pe Valea Prahovei, din cauza strangerii aluviunilor pe sosea. Polițiștii recomanda rutele ocolitoare. S-au format astfel coloane de masini intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, si intre Nistoresti si Comarnic pe sensul de mers catre munte, anunta Centrul Infotrafic.…

- 887 de candidati au cerut recorectarea lucrarilor Luiza Radulescu Pintilie Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele obtinute de absolventii clasei a VIII-a la Evaluarea Nationala si, onorant pentru Prahova, invatamantul prahovean se situeaza pe podium, ocupand locul III, cu …

- Liga A Prahova a ajuns la final, ultima etapa, consumata in weekend, avand o desfasurare ciudata, in sensul ca echipele implicate in lupta pentru evitarea retrogradarii – Unirea Teleajen, respectiv CS Ceptura nu au fost programate sa joace la aceeasi ora, cum era normal! Si, pana la urma, cei din Ceptura…

- Politistii din Prahova, sprijiniti de colegii din Brasov si Galati, efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii la domiciliile din judetul Galati ale unor persoane banuite de furturi din locuinte, prejudiciul creat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Sase universitati din tara vor beneficia de noi camine studentesti, in perioada urmatoare. Compania Nationala de Investitii a licitat studiile de fezabilitate si serviciile de arhitectura pentru caminele studențești care vor fi construite in centrele universitare din județele Brașov, Argeș, Constanța,…

- Un grup de oameni de afaceri a realizat cea mai mare tranzactie cu moneda digitala OneCoin din Romania, de aproape doua milioane de euro, care a vizat un teren din localitatea Baicoi, judetul Prahova, pe care urmeaza sa fie realizat un cartier de locuinte, scrie Business24. Tranzactia a fost…