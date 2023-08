"Cununa graului" si Cornelia Ardelean Archiudean au incantat lumea de Ziua Marinei Militare.

Stiri pe aceeasi tema

- Iulie – luna secerișului. In ambientul tradițional al lunii lui Cuptor, nu trebuie sa uitam de spiritul graului, exprimat la mijlocul verii, printr-un stravechi obicei, numit Cununa la Secerat, impletita din spice precum cosițele miresei la cununie, și care nu reprezinta altceva decat un simbol solar…

- Baba Vanga, cunoscuta sub numele de Vangelia Pandeva Dimitrova, a fost o clarvazatoare celebra din Bulgaria, al carei nume a devenit sinonim cu prezicerile despre viitor. Nascuta pe 31 ianuarie 1911, intr-un mic sat din regiunea Macedonia de astazi, ea a dobandit o reputație mondiala datorita abilitaților…

- Doliu ]n lumea cinematografiei! O vedeta a telenovelelor britanice a muritMeg Johnson, o vedeta a telenovelelor britanice, a murit la varsta de 86 de ani, dupa ce s-a luptat cu dementa "in ultimii ani", a anuntat familia actritei, potrivit DPA, anunța Agerpres. CITESTE SI BREAKING NEWS Atac asupra…

- Petre Lazaroiu, profesor universitar si fost judecator la Curtea Constituționala a Romaniei, a comentat legea taierii pensiilor speciale si a explicat motivele pentru care acesta ar putea cadea la analiza CCR.Parlamentul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale.…

- Alimentele de baza se vor ieftini. Este „cadoul” pe care il ofera Cabinetul Ciolacu in prima saptamana de guvernare. Astfel, painea, laptele, branzeturile, carnea, ouale, faina, malaiul, uleiul, legumele și fructele proaspete vor costa mai puțin la raft.

- Trei inculpati au fost arestati preventiv, iar zece au fost pusi sub control judiciar in dosarul de inselaciune cu criptomonede in care procurorii au stabilit un prejudiciu de aproximativ 5 milioane USD, informeaza Agerpres.Conform unor comunicate transmise, joi, de DIICOT si Inspectoratul de Politie…

- Este doliu in lumea muzicii din Romania. Un cunoscut dirijor și profesor a murit la 88 de ani. Peste doua zile, urma sa iși sarbatoreasca ziua de naștere, iar anunțul morții sale a fost facut de reprezentanții Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”, acolo unde a fost profesor.

- Pompierii dambovițeni s-au mobilizat din nou intr-o misiune de salvare a celor care au nevoie de ajutor, demonstrand faptul ca exista numeroase moduri de a veni in sprijinul vieții. Miercuri, 14 iunie, cu prilejul Zilei Mondiale a Donatorului de sange, cadre militare ale Inspectoratului pentru Situații…