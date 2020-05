Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 mai – Sputnik. Șeful statului rus a menționat ca primește in fiecare zi din partea specialiștilor evaluari și prognoze cu privire la evoluției situației legate de pandemie. © Photo : Miroslav Rotari. COVID-19: Rusia a venit in ajutorul Moldovei in cel mai dificil momentPotrivit…

- CHIȘINAU, 19 mai – Sputnik. La cursul valutar anunțat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru marți, 19 mai, un dolar american este cotat cu 17,80 lei, un euro – cu 19,25 lei, o hrivna ucraineana – cu 67 de bani, un leu romanesc – cu 3,98 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 24 de bani.…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Pana la ora actuala, in Republica Moldova 250 de pacienți sunt in stare grava. Dintre aceștia 19 sunt conectați la aparate de respirație asistata. Totodata, 519 persoane sunt in stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare. © Sputnik / Илья…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Pana la ora actuala, in Republica Moldova 250 de pacienți sunt in stare grava. Dintre aceștia 19 sunt conectați la aparate de respirație asistata. Totodata, 519 persoane sunt in stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare. © Sputnik / Илья…

- CHIȘINAU, 15 mai -Sputnik. Oamenii legii au reținut un barbat de 31 de ani din Capitala care este banuit de comiterea mai multor furturi din locuințe. Polițiștii au stabilit ca suspectul a intrat in cel puțin doua case și o debara din sectorul Buiucani, de unde a sustras instrumente destinate construcțiilor,…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Peste 100 de persoane s-au vindecat complet de noul coronavirus au fost externate pe parcursul zilei de ieri. © Sputnik / Miroslav Rotari Doua persoane cu febra, preluate de la frontiera: Detalii Potrivit informațiilor actualizate prezentate de Ministerul Sanatații,…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Purtatorul de cuvant al președintelui Federației Ruse, Dmitri Pekov, a contractat infecția COVID-19. El a confirmat aceasta informație pentru RIA Novosti. © Sputnik / Evgeny BiyatovIn Rusia mortalitatea provocata de COVID-19 este 7,4 ori mai mica decat media in lume…

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. In timpul unei ședințe in care s-a discutat despre situația epidemiologica din Rusia, adjunctul specialistului principal netitular in maladii infecțioase, șefa departamentului clinico-științific al Centrului pentru prevenirea și controlul SIDA din orașul Moscova, Elena…