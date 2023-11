Stiri pe aceeasi tema

- De aproximativ o luna cel mai așteptat concert al acestui final de an a fost fara doar și poate cel in care artista Irina Rimes a cantat la Botoșani alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii de Stat George Enescu dirijata de maestrul Alexandru Ilie.

- Fostul ministru de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, in prezent consilier prezidential, a fost votat, joi, judecator la Curtea Internationala de Justitie de la Haga, fiind primul roman care obține aceasta funcție.

- Locuința unui judecator sucevean și biroul sau din incinta Tribunalului Suceava sunt supuse astazi unor percheziții efectuate de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei. La audieri au fost chemați mai mulți martori, dar și persoane suspecte in dosarul de…

- Un pompier din Botoșani este cel mai bun la „Pista cu obstacole”. Soldatul Gabriel Neculai a obținut locul I la individual pe națiuni la aceasta proba, in cadrul concursului internațional „Cupa Odessos”, care s-a desfașurat in orașul Varna din Bulgaria, in perioada 25 – 29 septembrie 2023.

- Peste 18.000 de voluntari din județul Botoșani, dintre care aproximativ 1.700 de cadre didactice și inspectori școlari și peste 13.000 de elevi, au participat astazi la actiunea din cadrul proiectului national, „Ziua de Curațenie Naționala 2023”.

- Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornila, a convocat, astazi, in sala Ștefan Luchian, din Palatul Administrativ, o intalnire de lucru pentru a organiza la nivel județean acțiunea care va avea loc in data de 16 septembrie 2023 din cadrul proiectului ”Ziua de Curațenie Naționala”.

- Bogdan Suruciuc, inspectorul școlar general de la Botoșani a avut un discurs deschis pentru directorii unitaților de invațamant pe care i-a invitat in Aula Magna a Colegiului Național AT Laurian.