Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General al Poliției Romane a demarat o licitație deschisa accelerata pentru achiziționarea unui „Sistem de supraveghere și monitorizare prin tehnologie LPR”, potrivit Sistemului Electronic de Achiziții Publice. In prezent Poliția nu are un astfel de sistem centralizat, care include mai…

- Romania ar putea avea, pana la finalul anului 2023, tunuri antigrindina și avioane dotate cu echipamente speciale pentru sporirea precipitațiilor și pentru creșterea frecvenței precipitațiilor, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ma

- Valoarea totala a achizitiei se ridica la suma de 523.400 lei Primaria Eforie a atribuit un contract, in urma unei proceduri simplificate pentru achizitia de echipamente de protectie medicala si dispozitive medicale. Este vorba de echipamente precum lampa UV, covor impregnat cu dezinfectant, material…

- Operatorul municipal de salubrizare va achiziționa 8 autovehicule de mare capacitate pentru transportarea deșeurilor din capitala. Unitațile de transport vor suplini parcul auto al I.M. Regia „Autosalubritate" și vor fi utilizate pentru transbordarea deșeurilor solide de la stația de transfer din capitala…

- Daca vrei un smartphone performant, lansat de curand, prețul ar putea sa-ți para mare și poate ca te afli intr-un moment mai nefavorabil din punct de vedere financiar sau in care ai nevoie sa faci și alte investiții. Din fericire, exista mai multe modalitați prin care sa-ți achiziționezi telefonul mult…

- Bucurie uriașa pentru cei mari și cei mici! S-a lansat noua colecție “Masha și Ursul”, iar primele doua ediții se vor vinde exclusiv online, pe colecții.libertatea.ro, urmand ca in data de 26 august sa apara și la chioșcurile de difuzare a presei prima ediție.Sunt doua personaje adorabile, iubite de…

- De unde cumpara romanii benzina și motorina mai ieftin? In nenumarate cazuri, granița de sud a Romaniei era plina de romani care mergeau in Bulgaria pentru combustibil. Realitatea este ca și astazi in țara de la sud de Dunare prețul este sub cel practicat aici. Dar, in ultima vreme, același exod se…

- Polonia va achizitiona 48 de avioane de vanatoare FA-50, un prim lot de 180 de tancuri K2 Black Panther si obuziere din Coreea de Sud, a anuntat vineri ministrul polonez al apararii, transmite Reuters. Intre timp, Romania cumpara 32 de avioane F16 second-hand, din Norvegia. Fii la curent cu cele…