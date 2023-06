Stiri pe aceeasi tema

- Rata inflatiei a scazut la 11,2- in luna aprilie, arata cele mai recente cifre de la INS, publicate vineri. Inflatia pe luna aprilie scade la 11.2-, insa preturile alimentelor continua sa creasca, potrivit Antena3.ro Este vorba de o diferenta de 3,3 procente fata de luna martie, potrivit Institutului…

- Rata inflatiei in Romania a scazut la 11,2% in luna aprilie, arata cele mai recente cifre de la INS, publicate vineri. Este vorba de o diferenta de 3,3 procente fata de luna martie. Aceste date nu reflecta insa situatia reala, avand in vedere preturile uriase la alimente. Cele mai importante creșteri…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu aproximativ 2-, in tranzactii volatile, punand capat cresterilor din ultimele trei zile, deoarece datele economice din SUA au sugerat ca Rezerva Federala ar putea majora in continuare ratele dobanzilor in incercarea sa de a combate inflatia, transmite Reuters. …

- Clujenii ajung sa cheltuiasca chiar și de doua ori mai mult decat dezmirenii, pe fructe și legume. Iata ce prețuri listeaza Piața Centrul Agro Transilvania Cluj din Dezmir, unde roșiile oltenești, spre exemplu, se vand cu 10 lei kilogramul.Aceleași roșii de Oltenia se pot gasi la vanzare și in oricare…

- De primavara și pana incep ploile la final de toamna, evadarea din aglomerarile urbane pentru cateva ceasuri sau un weekend ori chiar o saptamana de vacanța este una dintre cele mai recomandate variante pentru a ne detașa de problemele zilnice.

- Știm cu toții ca pentru o sanatate fizica optima ar trebui sa mancam cel puțin cinci fructe și legume diferite pe zi - cele mai noi cercetari arata ca ar trebui sa consumam 30 de tipuri diferite de legume și fructe pe saptamana. Dar nu mulți știu ca arta ne poate extinde viața cu pana la 10 ani, scrie…

- TOPUL celor mai contaminate fructe și legume: Pesticide, erbicide și a alte substanțe chimice daunatoare sanatații umane TOPUL celor mai contaminate fructe și legume: Pesticide, erbicide și a alte substanțe chimice daunatoare sanatații umane In fiecare zi, consumam fructe și legume care, din pacate,…

- Romanii ar putea consuma plante crescute in spatii fixe (cladiri) sau mobile amplasate in proximitatea centrelor de comercializare sau de prelucrare, potrivit unei propuneri legislative privind stimularea horticulturii in medii controlate si a horticulturii urbane initiate de presedintele grupului parlamentar…