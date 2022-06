Stiri pe aceeasi tema

- Petru Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon, va sta 30 de zile in arest in penitenciar. Magistrații Curții de Apel Chișinau au respins solicitarea avocaților acestora de a fi cercetat in libertate și au menținut decizia primei instanțe.

- Curtea de Apel Chișinau a respins recursul procurorilor, astfel fostul președinte, Igor Dodon, ramine in arest la domiciliu, noteaza Noi.md "Magistrații au luat decizia de a menține decizia anterioara. Adica nu au acceptat argumentele procurorilor și au lasat aceeași decizie", a declarat Dodon la ieșire…

- Altercații verbale la protestul membrilor și simpatizanților PSRM, care s-au adunat la Curtea de Apel Chișinau, in susținerea fostului șef al statului, Igor Dodon. Un barbat i-a acuzat pe manifestanți ca „apara bandiții” și ca ar fi fost aduși in schimbul unei „sticle de vodca”. Carabinierii, care au…

- Magistratii de la Curtea de Apel Chisinau examineaza, astazi, recursul procurorilor care cer ca fostul presedinte Igor Dodon sa fie arestat pentru 30 de zile. In prima instanta, magistratii au dictat masura arestului la domiciliu. Mihaela Ursu se afla la Curtea de Apel din Chisinau.

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, spune ca Petru Merineanu, cumnatul sau, care a fost prin mancand o chitanța in momentul perchezițiilor de la domiciliul sau, a facut asta pentru ca a fost cuprins de „emoții” dupa ce, recent intors acasa din strainatate, s-a trezit la 7 dimineața…