- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- ”In momentul de fata pentru digitalizare bugetul din Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este de 4 miliarde euro impartiti pe anumite categorii, cea mai consistenta parte va merge catre cloud-ul guvernamental: date interne in mijloc, centre de date, date interoperabile. Este foarte…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), Ciprian Teleman, a afirmat miercuri ca in zece ani va fi o alta Romanie din perspectiva digitala, insa "vom vedea lucruri mult mai repede" pentru ca suntem angajati in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) care are stabilite niste…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Guvernul propune in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), la capitolul cresterea eficientei justitiei, construirea a sapte sedii pentru instante, infiintarea unei structuri specializate de parchet care sa investigheze infractiunile de mediu, in special taierile ilegale de paduri, dar si…

- Proiecte noi pentru Bucuresti Foto: RRA / Adriana Tudose RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (5 martie, ora 13:00) - Realizator: "Modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti va costa un miliard de euro. Investitia urmeaza sa fie finantata din fonduri europene prin Planul National…

- Centrul Cyber de la Bucuresti ar putea deveni functional pana la jumatatea acestui an, iar Romania va trebui sa aloce o treime din bugetul dedicat digitalizarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru acest proiect, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Cercetarii,…