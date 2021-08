Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a denuntat vineri, in cursul unei conferinte de presa organizata alaturi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel, politicile „iresponsabile” aplicate in Afganistan, cerand evitarea „prabusirii statului afgan” si blocarea teroristilor care vor sa fuga. „Au fost politici…

- Pe masura ce talibanii câștigau teren, libertațile femeilor afgane dobândeau un termen de expirare. Pe 15 august, acel moment a venit - odata cu intrarea talibanilor în Kabul și ocuparea palatului prezidențial, lasat neocupat de președintele susținut de americani, Ashraf Ghani. A doua…

- La poalele Muntilor Hindukus, Valea Panjshir, un simbol al rezistentei anti-sovietice, tinde sa devina centrul unei noi lupte, pentru eliberarea Afganistanului de talibani. Anume acolo s-au retras pentru a-si pregati ofensiva Ahmad Massoud, fiul unui combatant legendar, si Amrullah Saleh, omul de stat…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat marti ca Ottawa nu va recunoaste guvernul pe care il vor forma talibanii in Afganistan, deoarece ii considera o ''organizatie terorista'', transmite EFE. Intr-o serie de declaratii facute presei, Trudeau le-a cerut insurgentilor,…

- Afganistanul a revenit in mainile talibanilor dupa 20 de ani si multi cetateni incearca sa fuga. Aeroportul din Kabul a fost luat cu asalt de sute de oameni iar soldatii americanii au tras focuri de avertisment pentru a-i opri sa urce in avioanele militare.

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters. Anuntul autoritatilor afgane are loc pe fondul deteriorarii…

- Guvernul afgan a impus sambata stare de urgența in aproape intreg teritoriul țarii, in incercarea de a-i opri pe talibani sa mai invadeze orașele, scrie BBC. In afara de capitala Kabul și inca doua provincii, oamenii nu au voie sa iasa din case intre orele 22.00 și 04.00.