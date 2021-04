Cum vor marca moldovenii sărbătorile pascale în 2021 PodcasturiSarbotori pascale pe timp de pandemie: Prognozele epidemiologilor Medicul epidemiolog de la Agenția Naționala in Sanatate Publica, Laura Țurcan a precizat ca daca cetațenii vor neglija și nu vor respecta masurile de protecție, atunci numarul infectarilor cu COVID-19 ar putea crește dupa sarbatorile pascale. "Speram ca numarul cazurilor de infectare nu va crește, deoarece se preconizeaza ca cimitirele sa fie inchise, iar slujbele sa fie organizate afara, in aer liber. Cred ca oamenii și-au invațat lecția dupa un an de pandemie. Trebuie sa ințelegem cu toții ca aceste cazuri… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiPaștele Blajinilor: Cum vor activa cimitirile din Capitala Dupa ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau din 15 aprilie, autoritațile au precizat ca cimitirile din Capitala vor fi inchise de Paștele Blajinilor. Cetațenii insa vor putea veni sa faca ordine la…

- PodcasturiMai puține cazuri de infectare cu COVID: Explicația epidemiologilor In cadrul emisiunii "Logica Puterii", Angela Paraschiv a explicat ca unul dintre factorii care au generat micșorarea numarului de infectari cu COVID-19 este inchiderea școlilor și trecerea la invațamantul online. Potrivit…

- CHIȘINAU, 13 apr - Sputnik. 12 282 de doze de Pfizer au fost distribuite de catre Agenția Naționala pentru Sanatate Publica in toate centrele de vaccinare, pentru ca cei care deja au fost imunizați cu acest ser sa poata primi de astazi și ce de-a doua doza. Astfel, potrivit Ministerului Sanatații, incepand…

- CHIȘINAU, 2 apr - Sputnik. Conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale adoptate pe 1 aprilie, a fost instituit moratoriu, pana la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la fața locului, de catre organele abilitate cu funcții de control, privind controlul…

- CHIȘINAU 28 feb - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 6 188 de traversari, dintre care 3 183 de treceri la frontiera moldo-romana, 1 722 de treceri la frontiera cu Ucraina și 1 283 de treceri aeriene. © Sputnik / Anatolii KiriakNoi…

- CHIȘINAU 27 feb - Sputnik. Poliția de Frontiera anunța ca in punctele de trecere a graniței au fost inregistrate 14 245 de traversari in perioada 26 - 27 februarie. © Sputnik / Mihai CarausDecis! Vom putea intra in țara doar cu testul negativ la COVID-19Pe sensul de intrare in Republica Moldova…

- CHIȘINAU 19 feb - Sputnik. In perioada 17 - 18 februarie, oamenii legii au verificat 755 de agenți economici, 272 de unitați de transport, toate bisericile și locurile publice și au informat cetațenii despre riscurile la care se expun in momentul in care admit nerespectarea masurilor de protecție.…

- CHIȘINAU 9 feb - Sputnik. Daca ați vazut undeva femeia din imagini sau daca o cunoașteți, sunteți rugați sa anunțați imediat oamenii legii. Aceasta ar fi mama fetiței abandonate sambata in scara unui bloc de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Cei care au recunoscut-o sunt rugați sa sune la numerele de…