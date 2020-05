Stiri pe aceeasi tema

- In contextul riscurilor cauzate de pandemie, anul acesta mulți romani iau in considerare o vacanța aproape de casa, in Romania. Pentru aceștia, prioritare sunt masurile de siguranța bine puse la punct (igiena impecabila, condiții de distanțare) și accesul la natura, dupa cum reiese in urma unui studiu…

- Uber le va cere tuturor utilizatorilor, soferilor si curierilor din Romania sa confirme ca poarta masca de protectie sau ca isi acopera fata inainte de o cursa sau livrare, anunța compania intr-un comunicat. Masurile de siguranta pe care compania le ia includ panouri separatoare instalate gratuit in…

- Aproape jumatate dintre micii intreprinzatori romani din turism (46%) nu au apelat la masurile de sprijin economic din perioada starii de urgenta, iar 5 din 10 detinatori ai unor astfel de afaceri au afirmat ca pot relua activitatea fara nicio problema, arata rezultatele unui studiu realizat de Asociatia…

- ”Relaxarea așteptata dupa 15 mai e un obiectiv pe care ni-l dorim, dar trebuie sa fim foarte vigilenți in continuare pentru ca situația sa nu scape de sub control, a declarat la Digi24 Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului. Citește și: Danca: Guvernul pregateste o serie de masuri pentru…

- Romanii trebuie sa se obisnuiasca cu gandul ca anul acesta vor petrece vacanta in tara.Insa concediul nu incepe in 1 Mai, avertizeaza seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Medicul Valeriu Gheorghița este de parere ca, luand in considerare perioada periculoasa prin care trecem, daca ne gandim sa plecam in vacanța ar trebui sa mergem undeva in țara, in zone nu foarte aglomerate, scrie Agerpres . „Trebuie sa plecam de la un context epidemiologic general, adica o situatie…

- Raed Arafat trage un semnal de alarma și susține ca Romania nu a trecut hopul in pandemia de coronavirus. ”Lucrurile merg spre mai rau”, a spus șeful DSU la Antena3.Acordul deceniului pe piața petroliera: Rusia a fost de acord, iar prețurile nu se vor prabuși ”Situația e sub control,…

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Cantareața are o familie minunata, formata dintr-un soț iubitor și doi copii superbi. Vedeta a luat in serios pandemia de coronavirus și a luat deja cateva masuri de precauție.