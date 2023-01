Cum va schimba tehnologia industria de divertisment în 2023 Industria de divertisment se numara printre domeniile deschise la tot ce inseamna evoluție tehnologica. Showbiz-ul ajunge la consumator atat pe ecranul televizorului, prin modalitatea clasica, cat și prin canalele media digitale, care sunt tot mai diversificate și mai accesibile. In același timp, spectacolele de orice fel activeaza tot mai multe simțuri, prin modalitați inovative de punere in scena. La sport, de exemplu, spectatorii pot vedea informații și animații prin Realitatea Augmentata, indreptand spre teren telefonul pe care au instalata o aplicație speciala. Nu este nici pe departe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

