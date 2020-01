Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit, in cadrul galei anuale organizate de Federația Romana de Tenis, premiul pentru cea mai buna jucatoare de tenis din Romania in 2019. Ceremonia a avut loc vineri seara. In acest an, Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam al carierei. Ea mai disputat…

- Romanii au cautat și anul acesta lucruri interesante pe eMAG, cel mai mare site de cumparaturi online din Romania. Categoria In curand pe eMAG plicuri bani nunta piscina in punga bani falși euro pistol cu prostie teste pentru admitere carol davila jucarii care ii dau banii aparat de strans salamul Categoria…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, sambata, pe ambasadorul agreat al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, in vederea prezentarii copiei scrisorii de acreditare, context in care oficialul roman a reamintit obiectivul, de mare importanta pentru cetatenii romani, al accederii tarii…

- Neversea (Constanța) si Untold (Cluj-Napoca) se regasesc intre cele 27 de nominalizari la categoria Best Major Festival, rezervat manifestarilor cu un public de peste 40.000 de persoane, scrie Mediafax.ro. Electric Castle (Bonțida) si Summer Well (București) sunt pe lista evenimentelor pentru care se…

- S-a spus mult despre modul in care Ford merge dupa Tesla odata cu lansarea noului Mustang Mach-E , dar CEO-ul Elon Musk pare sa fie ok in aceasta privinta, deoarece este „incantat” de lansarea mașinii electrice rivale și chiar a adaugat ca ar trebui incurajați si alți producatori auto sa mearga pe aceasta…

- Particularitatea acestei campanii consta in interacțiunea directa cu ieșenii la domiciliul acestora. Campania se desfașoara sub sloganul „Pune deșeurile la locul lor!” și are ca obiectiv responsabilizarea populației și creșterea gradului de implicare in activitatea de colectare separata a deșeurilor.…

- Premierul polonez a scris o scrisoare catre compania de streaming Netflix insistand asupra operarii unor modificari intr-un serial documentar despre lagarele de concentrare naziste, informeaza marti BBC. Mateusz Morawiecki a declarat ca o harta prezentata in serial localizeaza lagarele de concentrare…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, la Tokyo, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, context in care cei doi oficiali si-au exprimat dorinta ca lansarea Parteneriatului strategic dintre cele doua tari sa aiba loc in 2021. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…