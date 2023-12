Cum va fi vremea de Crăciun. ANM a anunțat o schimbare radicală de săptămâna viitoare ANM a anunțat cum va fi vremea de Craciun. Deși de saptamana viitoare avem parte de o schimbare radicala, iar temperaturile maxime ating 14 grade, lucrurile se vo schimba iar pana de sarbatori. Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie, Meda Andrei, a venit cu detalii in acest sens. Vremea va fi stabila in mare parte pana la mijlocul saptamanii viitoare. Ulterior, insa, mai multe fenomen meteo vor fi inregistrate. Cum va fi vremea de Craciun. ANM a anunțat o schimbare radicala de saptamana viitoare „In orele urmatoare, exceptand vantul de pe litoral, vremea este destul de liniștita.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

