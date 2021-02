Cum va fi Eurovision-ul anul acesta pentru Romania Cum va fi Eurovision-ul anul acesta pentru Romania Eurovision a fost anulat in 2020 pe fondul pandemiei de COVID-19. Speram insa ca anul acesta lucrurile vor sta mai bine din acest punct de vedere. Astfel ca etapa e selecție a piesei Romaniei la Eurovision debuteaza astazi, 1 februarie. Așadar, in 2021 TVR și Roxen reiau drumul echipei Romaniei spre Rotterdam, gazda finalei concursului internațional. Roxen, artista aleasa inca de anul trecut sa reprezinte Romania la ediția cu numarul 65 a Eurovision Song Contest, va merge la Rotterdam cu o noua piesa, pe care o vom afla la sfarșitul etapei naționale.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

