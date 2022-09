Cum va fi domnia lui Charles al III-lea  Charles al lll-lea are cel puțin trei opțiuni la indemana. Sa fie un Rege neangajat, sa se schimbe polii de putere ai lumii sau sa fie un Rege play-boy. Demisia, in favoarea fiului William, nu intra in calcul. A jurat ca va servi patria pana la sfarșitul vieții. Un Rege nu-și poate incalca juramantul. Daca in perioada interbelica, liderii SUA erau considerați baieții proști ai Angliei, Regina Elisabeta II-a i-a lasat pe yankei sa zburde. De pomina a ramas vizita lui George W Bush la Buckingham, din 2001, cand președintele american și-a „parcat” flotila și blindatele de securitate pe pajiștea,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta se va intoarce, marți, pentru totdeauna la Londra, iar britanicii i-au așternut un covor de flori in Green Park, langa Palatul Buckingham. Zeci de mii de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu Suveranei care și-a slujit poporul 7 decenii.

- Regele Charles al III-lea a aprobat un ordin ca ziua in care Regina Elizabeth a II-a va fi inmormantata sa fie declarata sarbatoare legala nationala, relateaza The Guardian. Data oficiala nu a fost inca confirmata, dar este asteptata sa fie luni, 19 septembrie. Citește și: Castelul Bran e in doliu dupa…

- Cand regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, a murit joi, la varsta de 96 de ani, a lasat in urma nu doar națiunea și membrii familiei sale, ci și mult iubiții ei caini de rasa corgi. De-a lungul lungii sale vieți, regina a fost fotografiata in mod regulat cu […]…

- Regina Elisabeta a II-a era cunoscuta ca o mare iubitoare de animale. Ii placeau caii - calarea cat de des putea -, dar marea ei iubire, care a urmat-o toata viața, au fost cainii corgi, care au ajuns un simbol al monarhiei britanice. Dupa moartea reginei au ramas cațiva caini care au dus o viața cu…

- Ultimele fotografii cu Regina Elisabeta a II-a din timpul intalnirii de marți cu noul prim-ministru al Marii Britanii Liz Truss aratau semne pe mainile Suveranei, care indicau o deterioare a starii de sanatate, susține un medic australian, citat de Daily Mail.

- Papa Francisc a deplans joi moartea reginei Elisabeta a II-a, laudand „serviciul neobosit pentru binele tarii sale si exemplul sau de devotament fata de datorie”. Suveranul Pontif a transmis condoleanțe regelui Carol al III-lea și poporului britanic, potrivit Vatican News. Papa Francisc a transmis,…

- Compania italiana Gabriele Teruzzi Yachts & Design a prezentat conceputul Stella del Sud, al unui superiacht de lux dotat cu un cinematograf la bord, un heliport și trei piscine integrate, scrie CNN . Conceptul Stella del Sud a fost inspirat de faimosul diamant Cartier de 128 de carate de la care iși…