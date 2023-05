Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Oțil s-a afișat in rochie de mireasa la un eveniment monden, iar ea a defilat imbracata ala pe podium. Ei bine, dupa eveniment, partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani a oferit noi detalii despre nunta care va avea loc in curand. Iata ce declarații a facut soția lui Dani Oțil!

- Irina Deaconescu se pregatește de nunta, iar astazi a mers sa-și probeze rochia de mireasa. Alaturi de ea au mers femeile importante din viața sa, pentru a avea o ultima parere cu privire la alegerea ținutei.

- Sorana Darclee a mers la astrolog ca sa afle de legatura pe care o are cu iubitul ei. Artista este mai indragostita ca niciodata. Cantareața a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre nunta, dar și despre povestea de dragoste pe care…

- Larisa Iordache iubește nebunește! Dupa ce, la inceputul anului, fosta gimnasta a anunțat desparțirea de barbatul cu care a format o relație timp de doi ani, acum Larisa se bucura de o frumoasa poveste de dragoste cu sportivul Cristian Chirița. In exclusivitate pentru Playtech Știri, sportiva ne-a spus…

- Andreea Antonescu a imbracat rochia de mireasa, insa doar de proba. Artista a devenit mama a doua oara in urma cu doar 5 luni și a reușit sa iși recapete rapid silueta.Andreea Antonescu, care s-a desparțit in urma cu doua luni de tatal fetiței sale, și-a surprins acum fanii imbracata intr-o rochie de…

- Nunta cu fast in familia Las fierbinți. Actrița Anca Dumitra, cea care o interpreteaza pe Geanina in faimosul serial, s-a casatorit religios, in secret, cu alesul inimii ei, Manfred Spendier, un barbat cu 11 ani mai in varsta. Unde a avut loc evenimentul și cum a aratat rochia de mireasa a vedetei.

- Cu toate ca Ana Maria Calița este cunoscuta dupa ce a obținut marele premiu la iUmor, puțini știu detalii din viața sentimentala a actriței. De curand, caștigatoarea celui de-al patrulea sezon a marturisit ca iși dorește sa se casatoreasca, dar nu se grabește, caci nu și-a cunoscut inca alesul.

- Ziua Nuntii este un moment la care cele mai multe dintre noi viseaza inca de mici, iar rochia de mireasa este, fara doar si poate, piesa de rezistenta a evenimentului, pe care, nu de putine ori, ne-o inchipuim in fel si chip! Exista atatea modele, incat, cel mai probabil, ni se pare imposibil sa alegem…