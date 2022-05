Cum va arăta noua siglă a lui Dinamo, creată de suporteri Suporterii dinamovisti au trimis peste 1.000 de propuneri pentru noua sigla a clubului, cea mai buna urmand sa fie aleasa prin vot de fani, fosti si actuali jucatori si antrenori dintre cele cinci ajunse in faza a doua a procesului de rebranding initiat de gruparea de fotbal Dinamo. „Dinamo are nevoie de o noua imagine si, in acelasi timp, de un nou logo, ales prin implicarea fanilor din tara si din strainatate, a fostelor glorii si, bineinteles, a suporterilor inscrisi in Programul ‘Doar Dinamo Bucuresti’ (DDB). Inceputa luna trecuta, pe 20 aprilie, prima faza pentru alegerea noului logo s-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

