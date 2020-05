Cum va arăta lumea modei, după pandemie? Opiniile a două celebrități în domeniu Cu o luna in urma, Giorgio Armani, 85 de ani, directorul și designerul celebrei case de moda cu același nume, a publicat o scrisoare deschisa, in care susținea ca pandemia de coronavirus reprezinta o șansa de a regandi intreg domeniul. ”Declinul sistemului de fashion, așa cum il cunoaștem, a inceput cand sectorul de lux a inceput sa lucreze pe modul fast fashion, cu un ciclu de livrari permanent, in speranța ca va vinde mai mult... Eu nu mai vreau sa lucrez astfel, e imoral. Nu are sens ca una dintre jachetele mele, sau unul dintre costumele mele sa stea in magazin trei saptamani, apoi sa devina… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Administratiei si Internelor Raed Arafat a declarat duminica seara, la Digi24, ca in cazul in care Romania va inregistra o crestere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus dupa relaxarea masurilor, am putea reveni la restrictii.

- Secretarul de Stat Raed Arsfat susține ca starea de urgența trebuie prelungita și ca aceste masuri sunt luate pentru protejarea populației. „Daca vezi ca intr-o țara care a relaxat masurile numarul cazurilor incepe sa creasca poate fi un avertisment și pentru tine. La un moment dat va trebui sa ajungem…

- Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficiala a Senatului Franței, in care face o serie de prognoze despre cum va arata lumea post-pandemie și care vor fi schimbarile din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. In 2009, Alexandre Adler…

- Populatia gobului, economia si politica mondiala se confrunta cu o situatie nemaiintalnita. Cum va schimba pandemia raporturile de putere la nivel global? Cum va arata economia mondiala? Cine va reusi sa iasa cel mai bine din criza?

- Populatia gobului, economia si politica mondiala se confrunta cu o situatie nemaiintalnita. Cum va schimba pandemia raporturile de putere la nivel global? Cum va arata economia mondiala? Cine va reusi sa iasa cel mai bine din criza?

- Intr-o perioada grea pentru intreaga omenire, cand sunt raportate, zilnic, foarte multe cazuri de pacienți cu coronavirus, brandurile de succes dau o mana de ajutor. Deși le sunt afectate serios vanzarile din cauza COVID-19, asta nu a oprit marile nume din industrie sa doneze pentru cei afectați de…

- Cristi Chivu și soția lui, alaturi de fetele lor, locuiesc in Italia, in „inima” focarului de coronavirus. Aceștia sunt in carantina și nu ies la supermarket, decat cu acordul autoritaților. Cristi Chivu ii indeamna pe romani sa stea acasa și sa ia in serios situația in care se afla.”Da-l naibii de…

- Lumea se confrunta cu un virus de gripa care ar putea degenera intr-o mare pandemie. Cum a aratat ultima mare pandemie de gripa de acum 100 și mai bine de ani - marea pandemie de "gripa spaniola" de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Aceasta pandemie s-a soldat cu un numar urias de morti, potrivit…