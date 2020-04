Arhiepiscopia Clujului a anunțat ca, in acest an, anafura de Paste (painea sfințita, cu vin sau Paștile) va fi distribuita acasa credincioșilor de catre voluntari, sub forma de prescuri mici sau painișoare, ambalate direct de brutarii, iar alaturi se va afla un pahar etanș sau sticluța cu vin intr-o punga de plastic...