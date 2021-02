Stiri pe aceeasi tema

- Istoria noastra s-a ferit sa spuna, in ultima suta de ani, povestea celeilalte Romanii, cea de la sud de Dunare. Și era normal sa se fereasca, pentru ca Romania de la nord de Dunare i-a uitat și tradat pe romanii din Balcani. Sa spunem povestea… Secole la rand, a existat o populație de origine romanica…

- De la 1 ianuarie, pentru tot ambalajul introdus pe piața și nereciclat, Romania achita o taxa catre UE, de 0,8 euro pentru fiecare kilogram. Pana acum, trebuia adoptat mult-trambițatul sistem garanție-returnare (SGR ). Reprezentantii magazinelor cer amanarea termenului de adoptare a acestui mecanism.…

- A inceput a doua etapa de vaccinare impotriva noului coronavirus, așa cum prezentam zilele trecute. Principalii beneficiari sunt acum persoanele peste 65 de ani, dar și cele cu boli cronice. Ei au intaietate, sau ar trebui sa aiba! S-au prezentat mai multe metode de programare a acestora la vaccinare,…

- Occidentalii ne-au etichetat circa 40 de ani ca fiind „comuniști”, adica un fel de extremiști de stanga, prin felul in care fusese stabilita la oranduirea statala. Acum, dupa alți vreo 30 de ani in care și noi și ei am zis ca suntem „capitaliști” și „democrați”, occidentalii vad cum și in Romania apare…

- Cetatenii romani, la fel ca ceilalti cetateni ai Uniunii Europene, trebuie sa solicite viza de munca pentru a putea lucra in Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021. Viza de munca pentru cetatenii UE care intentioneaza sa lucreze in Regatul Unit se acorda dupa atingerea unui nivel de 70 de puncte, care reprezinta…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau prin Biroul de Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații in colaborare cu Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacau, cu sprijinul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, a desfasurat un concurs…

- Si in aceasta duminica, Cuvantul proclamat in Liturghie ne invita sa ne pregatim pentru venirea Domnului. Daca insa in prima duminica din Advent se cerea vigilenta, acum ni se cere convertire, intoarcerea la Dumnezeu, o schimbare a mentalitatii si a vietii. Pentru Evanghelia dupa Marcu, Ioan care apare…

- Daca va uitați pe o harta a Europei de Est de acum 2-300 de ani, o sa vedeți Principatele Dunarene prinse in incleștarea a trei imperii: cel Otoman, cel Rusesc și cel Austriac. Care cum se luau la harța – și se luau, slava Domnului! – ocupau țarile romanești, unde se purtau majoritatea luptelor. La…