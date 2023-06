Stiri pe aceeasi tema

- GDPR lovește din nou: compania americana Meta, care deține rețelele sociale Facebook, Instagram și platforma de mesagerie WhatsApp, se confrunta cu o amenda record in Uniunea Europeana, de sute de milioane de euro, care urmeaza sa-i fie aplicata de autoritatea irlandeza de protecție a datelor personale,…

- Proprietarul Facebook si Instagram a spus intr-o serie de postari pe blog ca a proiectat un cip de prima generatie in 2020, ca parte a programului Meta Training and Inference Accelerator (MTIA). Scopul a fost de a imbunatati eficienta modelelor de recomandari pe care le foloseste pentru a difuza reclame…

- Un website de calitate reprezinta o extensie a valorilor și calitații business-ului tau care poate transforma vizitatorii in clienți fideli. In era digitala din ziua de azi, un website este, fara indoiala, unul dintre elementele esențiale ale unei afaceri. Tocmai de aceea, nu trebuie sa subestimezi…

- Meta anunta o noua runda de disponibilizari. Facebook, WhatsApp, Instagram si Reality Labs vor pierde pana la 10.000 de angajati in urma programului de restructurare anuntat de Zuckerberg in martie.

- Cateodata este important sa ne amintim faptul ca limba romana este o limba frumoasa și complexa, cu o istorie bogata și cu o gramatica sofisticata. Prin acordarea atenției la detalii și prin exersarea constanta ne vom imbunatați abilitațile lingvistice și ne vom putea bucura de bogația acestei limbi…

- Ortografia reprezinta una dintre cele mai mari provocari din limba romana pentru mulți dintre romani, indiferent ca este vorba despre elevi ori despre adulți. Aceasta presupune cunoașterea tuturor regulilor care stabilesc scrierea corecta a cuvintelor și expresiilor existente intr-o limba. Aplicarea…

- Inteligenta artificiala generativa este vazuta de compania care detine Facebook, Instagram si WhatsApp ca un instrument care poate genera reclame mai eficiente. Meta lucreaza la o tehnologie bazata pe AI generativ, acelasi tip de instrument care sta la baza noilor chatboti dezvoltati de companii precum…

- O fosta angajata a Meta a povestit cum a reusit sa castige 190.000 de dolari pe an salariu, fara sa faca nimic. Ea ar fi lucrat in cadrul departamentului de HR al companiei si sarcina ei era de a recruta noii angajati. Insa, in anul pe care l-a petrecut la compania care detine Facebook, Instagram si…