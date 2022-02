Cum ștergi istoricul de navigare pe internet, în funcție de browser-ul folosit Internetul este cel mai important instrument pe care il folosim in activitatea noastra zilnica atat in plan personal, cat și in plan profesional. Indiferent daca este vorba de o simpla navigare, de cumparaturi, de vizionarea unui film ori de comunicarea cu un prieten sau cu un coleg de serviciu, de fiecare data cand utilizam un browser de web lasam inevitabil „urme”. Cuprins: Cum ștergi istoricul de navigare pe Chrome Cum ștergi istoricul de navigare pe Mozilla Firefox Cum ștergi istoricul de navigare pe Safari Cum ștergi istoricul de navigare pe Internet Explorer Cum ștergi istoricul de navigare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diana Matei are 40 de ani și o silueta de invidiat. Artista are mare grija de felul in care arata și a dezvaluit care este secretul siluetei sale. De asemenea, ea a vorbit și despre intervențiile estetice. Recent, Diana Matei s-a intors din vacanța din Mexic, acolo unde s-a bucurat din plin de soare…

- Istoricul ieșean, prim-vicepreședinte al filialei locale a PNL, a demisionat din funcția de secretar de stat din Ministerul Culturii. Acesta și-a motiva decizia invocand „motive personale” pentru a parasi funcția pe care o ocupa de 2 ani. „Am inaintat demisia din funcția de secretar de stat. Raman un…

- In contextul dezbaterilor publice privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Direcția Naționala Anticorupție aduce la cunoștința opiniei publice urmatoarele:Direcția Naționala Anticorupție s-a exprimat in mod ferm și constant pentru desființarea SIIJ și revenirea…

- Personele angajate temporar in sistemul medical in starea de alerta vor putea ocupa posturi pe perioada nedeterminata Personalul contractual incadrat in sistemul medical pe perioada determinata in starea de alerta va putea ocupa, pe durata nedeterminata, acelasi post sau altul din unitatea respectiva.…

- “Comenzile noi din industria prelucratoare, in perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.2 0 2 0 , au crescut pe ansamblu cu 1 8 , 6 %, datorita cresterilor inregistrate in indu stria bunurilor intermediare (+3 4 , 9 %) , industria bunuri lor de folosinta indelungata (+2 3…

- Corina Chiriac, in varsta de 72 de ani, este una dintre cele mai iubite artiste și prezentatoare TV. Așa cum era de așteptat, vedeta a fost afectata de perioada pandemiei, cum s-a intamplat și in cazul altor artiști. Cu toate astea, interpreta s-a reorientat. „Am, desigur, o pensie. Dincolo de asta,…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) se așteapta ca inflația sa treaca de 11% in lunile aprilie-iunie, mai exact dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Astfel, creșterea prețurilor se va accelera, iar scumpirile vor continua și in primele luni de vara,…

- Fie ca este vorba despre filme clasice sau cele mai noi seriale, Netflix a devenit sinonim cu televizorul. Doar ca, daca aparatul este in mod inerent si o piesa de mobilier, Netflix este un televizor perfect mobil si inteligent, pe care-l poti lua cu tine oriunde – pe telefon, tableta sau laptop. Dar,…