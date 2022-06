Stiri pe aceeasi tema

- Numai mașinile inmatriculate in Ungaria pot cumpara, incepand de vineri, combustibili la preturile plafonate de guvern, a anunțat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, in cadrul unei conferinte de presa la Budapesta, potrivit MTI. Ministrul a spus ca in Ungaria se poate alimenta…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar urma sa afecteze negativ economia Romaniei, se arata intr-un raport publicat luni de Comisia Europeana. Efectele directe negative ale invaziei vor fi probabil limitate in urma legaturilor comerciale directe reduse ale Romaniei cu Ucraina si Rusia. Cu toate acestea,…

- In total, 10.257 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de fortele ruse in Ucraina au fost inregistrate in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, de pe 24 februarie, iar 223 de copii au murit, a anuntat Procuratura Generala a Ucrainei, sambata, relateaza The Guardian, preluat de news.ro. Alti…

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…

- Romania trimite ambasadori in Ucraina și Republica Moldova, foștii demnitari fiind retrași pe 4 februarie, inainte de izbucnirea razboiului in Ucraina. La Kiev va fi numit Alexandru Victor Micula, fost secretar de stat MAE și ambasador in alte state, iar la Chișinau va fi numit Cristian-Leon Țurcanu,…

- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Guvernul de la Berlin anticipeaza o deteriorare considerabila a livrarilor de gaze cauzata de razboiul din Ucraina. Ministrul federal al economiei Robert Habeck a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea fazei de alerta timpurie a planului de urgența privind gazele.…