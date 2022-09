Daca nu a reusit cu armata, Vladimir Putin incearca acum sa anexeze ilegal 4 regiuni ucrainene. Azi in Donetk, Luhansk, Zaporojie si Herson au inceput asa-zisele referendumuri pentru unirea cu Rusia. Vor dura 5 zile, iar cei care nu se vor prezenta la urne sunt amenintati ca vor fi dati afara de la munca. Comunitatea internationala a anuntat ca nu va recunoaste rezultatul votului, care este unul previzibil. The post Cum spera Putin sa schimbe soarta razboiului prin “referendumurile” din regiunile ocupate de armata. Analist militar: “Va poza in victima” first appeared on Money .