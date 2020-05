Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineata se inregistrau timpi la fel mari de asteptare, ca in week-end, pentru procedurile de tranzitare pe sensul de intrare in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF)Nadlac I. Conform Politiei de Frontiera Arad, la PTF Nadlac I se asteapta patru ore pentru intrarea in Romania si sunt…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa daca o persoana infectata isi va da jos intentionat masca la metrou si va stranuta se poate alege cu dosar penal, scrie Agerpres. „In momentul acela sunati la 112, la toate…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, duminica seara, ca lista cu masuri pentru prima etapa de relaxare va fi finalizata din punct de vedere juridic, dezbatuta si apoi aprobata in urmatoarea saptamana. Intr-o postare pe Facebook, Marcel Vela a precizat ca oricine doreste sa transmita sugestii in acest…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, s a aflat, duminica dupa amiaza, la punctul de trecere a frontierei de la Nadlac I, pentru a verifica personal situatia intrarilor in tara, arata digi24.ro. El spune insa ca a constatat ca la Nadlac I la ora actuala fluxul de autovehicule nu este foarte mare,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca ii va cere... The post Marcel Vela, la Vama Nadlac: “Le multumesc celor din diaspora care au inteles mesajul nostru si nu vin atat de multi cat se preconiza in tara” appeared…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca urmeaza sa se reglementeze situatia navigatorilor care transporta marfuri si trebuie sa iasa din Romania, exact ca in cazul soferilor de camioane, iar la granita cu Bulgaria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, daca exista probleme pe zona de autoturisme la punctul de trecere a frontierei Nadlac I, o sa se gaseasca solutii sa se bifurce traficul. “Daca exista probleme pe zona de autoturisme pe Nadlac I, o sa gasim solutii sa bifurcam traficul si acolo,…

- Persoanele care se prezinta la intrarea in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II sunt nevoite sa astepte, luni, in jurul pranzului, cel putin cinci ore pentru procedurile de tranzitare, din cauza aglomeratiei. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru Agerpres,…