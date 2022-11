Cristian Presura a istorisit pe rețelele sociale experiența pe care a avut-o cand i s-a stricat televizorul cu tehnologie LED.

Cunoscutul fizician roman scrie ca a mers inițial la service, unde i s-a estimat ca reparația va costa intre 200 și 400 de euro. In același timp, i s-a recomandat ca opțiune cumpararea unuia nou, dintr-un magazin aflat in aceeași cladire.

"Am ințeles, consumerism. M-am suparat și mi-am luat televizorul acasa. Cu ajutorul lui Google am identificat problema: luminile LED s-au ars. Cu ajutorul lui Amazon am cumparat altele: 18 euro. Cu ajutorul baieților mei,…