Cum se vor vaccina persoanele reprogramate Persoanele din domeniile esențiale, care aveau programare inițiala in perioada 28 ianuarie – 11 februarie și au fost amanate la vaccinare, vor primi pe email sau SMS noua programare. „Incepand cu data de 1 februarie, la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizeaza la 28 de […] The post Cum se vor vaccina persoanele reprogramate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

