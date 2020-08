Cum se vor desfășura alegerile pe 27 septembrie. Buletinele și ștampila le luați singuri Buletinele de vot si stampila se vor ridica de catre votant, nu le mai da comisia. Astfel se va respcta distantarea fizica impusa pe timpul epidemiei de coronavirus. Stampilele vor fi dezinfectate dupa fiecare votant. Membrii comisiilor vor fi obligati sa poarte masti si manusi pe toata durata zilei. De asemenea, alegatorii trebuie sa poarte masca de protectie. Cine nu are, va primi una la sectia de vot. Mai mult, in toate sectiile se vor monta plexiglasuri intre membrii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

