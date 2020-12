Stiri pe aceeasi tema

- Granicerii francezi vor patrula in trenurile Eurostar care circula intre Londra si Paris, pentru a monitoriza bagajele si bunurile care vor intra in Uniunea Europeana dupa incheierea perioadei de tranzitie a Brexitului, pe 31 decembrie. Controalele vor avea loc in conditiile in care ambuteiajele…

- Franta a suplimentat deja numarul granicerilor cu 600, iar pe cel al inspectorilor specialisti, cum ar fi veterinarii, cu 300, in porturile de pe Canalul Manecii si alte puncte de intrare in tara, pentru a efectua controale si proceduri suplimentare, care vor intra in vigoare dupa Brexit. Ministrul…

- Circa 12.000 de politistii urmeaza sa fie mobilizati pentru aplicarea acestei masuri de prevenire a agravarii epidemiei de COVID-19, valabila in Franta timp de patru saptamani, cu posibilitatea prelungirii. Vorbind la o conferinta de presa, Jean Castex a mai precizat ca, timp de cel putin…

- Potrivit unor diplomati europeni, liderii UE vor cere la un summit care incepe joi ca negociatorul Brexitului, Michel Barnier, sa se asigure ca garantiile pentru asigurarea unor conditii egale de afaceri pentru companiile eurpene care concureaza cu cele britanice sunt sustinute de dreptul Bruxelles-ului…

- Romanii nu vor mai putea intra in Marea Britanie doar pe baza buletinului / cartii de identitate incepand cu 1 octombrie 2021, conform unei informari facute de guvernul de la Londra privind terminarea perioadei de tranzitie inaintea Brexitului. Masura este valabila pentru cetatenii Uniunii Europene,…

- Marea Britanie a avut in vedere un plan prin care solicitantii de azil in regat ar fi fost trimisi la peste 6000 de kilometri distanta, in teritorii britanice din Atlanticul de sud, dar ulterior s-a renuntat la aceasta idee, considerata drept "ridicola" de oponenti politici, a relatat Financial Times,…

- Marea Britanie a avut in vedere un plan prin care solicitantii de azil in regat ar fi fost trimisi la peste 6000 de kilometri distanta, in teritorii britanice din Atlanticul de sud, dar ulterior s-a renuntat la aceasta idee, considerata drept "ridicola" de oponenti politici, a relatat Financial Times,…

- Nu a trecut foarte mult timp de cand pub-urile, restaurantele si barurile s-au deschis, ca ar putea sa se inchida iar. De asemenea, vor ramane deschise doar firmele care nu isi pot trimite angajatii sa lucreze de acasa. Aceste masuri fac parte din planul prezentat de Guvernul Marii Britanii saptamana…