Cum se simte Andra după infectarea cu noul coronavirus? Andra (34 de ani), Catalin Maruța (43 de ani) și copiii lor, David și Eva, au fost infectați cu noul coronavirus. Timp de 14 zile, artista, prezentatorul TV și cei doi copii ai lor se vor auto-izola. Cum se simte Andra dupa infectarea cu noul coronavirus? Recent, perechea a dezvaluit ca atat David, cat și Eva sunt asimptomatici. „Eva este cea mai energica dintre noi”, spunea Catalin de curand. Solista nu a fost la fel de norocoasa. Pe Instagram, Andra a dezvaluit cum se simte. „Au fost niște zile mai grele pana acum, dar astazi ma simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am inceput sa tușesc… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

