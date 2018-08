Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul da semnale ca nu ar urma sa fie discutata o OUG pentru amnistie nici în ședința de joi. Pe lista proiectelor care ar putea fi aprobate nu se regasește nicio ordonanța de urgența legata de amnistie sau grațiere.

- Berea este o bautura alcoolica pe care probabil preferi sa o consumi la anumite feluri de mancare. Contine mai multe proteine si vitamine B ca vinul, avand un continut de antioxidanti echivalent cu vinul, scrie realitatea.net.

- Prin Dispoziția nr.167 Consiliul Județean Buzau este convocat in sedința de indata in data de 11.07.2018, ora 13:00. Dispoziție privind convocarea de indata a Consiliului judetean Buzau nr.167 Proiectele de hotarare care vor fi supuse aprobarii in ședința de indata din 11.07.2018: 1. Trecerea bunului…

- Conversatia este un schimb viu de pareri intre doua fiinte care se respecta si se stimeaza reciproc. Sa intrebi tot timpul pe vecinul de masa secretul reusitei sale in afaceri inseamna sa te porti ca un egoist, nu ca un interlocutor, noteaza Aurelia Marinescu in Codul bunelor maniere astazi.

- Comisia parlamentara speciala a dat miercuri un raport de admitere pentru Codul administrativ cu opt voturi "pentru" si trei "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie trimis saptamana viitoare in plenul Camerei Deputatilor. "Astazi am finalizat raportul pe Codul administrativ, el urmand ca…

- Un om bine crescut, se arata in “Codul bunelor maniere astazi”, de Aurelia Marinescu, obisnuieste sa dea mici sume de bani celor ce au salarii modeste sau chiar nu sunt platiti deloc, in schimbul unor servicii marunte.