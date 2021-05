Saptamana trecuta, Keed (pe numele real David Ionița), concurent in echipa lui Florin Dumitrescu, in show-ul culinar “Chefi la cuțite”, a facut furori cu o rețeta inedita de slata cu care a reușit sa caștige, in probele individuale, punctajul maxim din partea juraților. Pentru ca tema duelului dintre echipele care au primit cele mai puține farfurii dupa jurizarea invitaților speciali a fost salata (de orice fel), Keed a ales oul, un ingredient cu totul neașteptat pentru a face un preparat surprinzator. Artistul a pregatit o salata de oua care i-a dat pe spate pe cei trei Chefi jurați ai emisiunii…