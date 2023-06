Cum se obține certificatul fiscal auto. Acte și documente necesare Cum se obține certificatul fiscal auto Acte și documente necesare. Ai nevoie de certificatul fiscal auto și nu știi cum se obține? In primul rand ai nevoie de niște documente pentru a-l putea obține și de facut niște pași importanți. De asemenea, ține cont de faptul ca obținerea lui poate dura chiar și trei zile lucratoare, odata cu depunerea cererii. In general, termenul de obținere al certificatului fiscal auto este de 5 zile lucratoare, insa lucrurile se mișca destul de repede. Cum se obține certificatul fiscal auto. Acte și documente necesare Cand ai nevoie de certificatul fiscal auto? Atunci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

