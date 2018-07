Testează-ți memoria, la o cafea cu specialiștii

Societatea Română Alzheimer Filiala Timișoara, în colaborare cu Centrul Memoriei și Centrul de Medicina Capului, inițiază o campanie de testare gratuită pentru populație.