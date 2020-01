Cum se mănâncă mango Mango, fructul tropical disponibil și la noi in tot timpul anului, este cunoscut și sub denumirea de “regele fructelor”, datorita valorilor sale nutriționale. Mai jos iți vom spune cum se taie și cum se curața mango, dar și cum se mananca mango in cele mai bune rețete.Mango este fructul pe care il poți gasi sub diferite forme și culori: roșu, galben, verde sau portocaliu. Este fructul suculent și extrem de aromat, care conține peste 20 de vitamine și minerale diferite, folositoare organismului. De-a lungul timpului, mango a fost numit și “Fructul Fericirii” datorita beneficiilor sale vindecatoare.Informații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea poate observa, cu ochiul liber, transformarea spectaculoasa a Gabrielei Cristea. De cand a devenit mama pentru a doua oara, a pus piciorul in prag și a decis ca vrea sa revina la silueta pe care o avea inainte de nașteri.

- Apar informații peste informații despre nenorocirea de la Smeeni! Laura, o tanara mama in varsta de 26 de ani, a fost gasita moarta, intoxicata cu monoxid de carbon. Fiica ei, aflata in aceeași camera, a fost salvata la timp.

- Teatrul de Comedie invita publicul marți 19 noiembrie, la doua recitaluri extraordinare susținute de Constantin Chiriac: Metanie Ție, Parinte!, de la ora 20.00, la Biserica Sf. Dumitru (str. Sf. Dumitru nr. 1) și Domnule si frate Eminescu, de la ora 20:30, la Sala Studio. Metanie tie, Parinte! este…

- Spionii cibernetici au avut acces la informații secrete despre cele mai importante programe americane, avioanele ”invizibile” F-22, și cel mai scump program militar din istoria omenirii - F-35. CITEȘTE MAI MULTE PE DEFENSE ROMANIA ȘI VEZI CINE A REUȘIT SA FURE INFORMAȚII SECRETE DESPRE PROGRAMELE…

- Viorica Dancila, președintele PSD, sustine o declaratie de presa astazi, 07 noiembrie 2019, incepand cu ora 20.00, la sediul central al PSD din Șos. Kiseleff nr. 10. Va vom prezenta in timp real declarațiile Vioricai Dancila.

- Oficiali nord-coreeni si americani au purtat discutii in octombrie pentru prima data dupa ce presedintele SUA Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au convenit in iunie sa redeschida negocierile de denuclearizare, dar ele au esuat, in timp ce emisarul Coreii de Nord a declarat ca Statele…

- Joi, 31 octombrie a.c., in jurul orelor 16:05, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Blejoi au fost sesizați despre faptul ca numita BURCSA BAZSA, in varsta de 55 de ani, din comuna Bereni, județul Mureș, a plecat din municipiul București, miercuri, 30 octombrie, in jurul orelor 15:30, și…

- In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe DN 73, Maracineni, intre doua autoturisme. Din primele informații, in accident este implicat fostul primar al municipiului Pitești, Tudor Pendiuc. Este ranit ușor, transmite IPJ Argeș. Revenim cu informații.