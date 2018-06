Stiri pe aceeasi tema

- Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, a afirmat ca exista doua Romanii: una dinamica, urbana si bine integrata in Uniunea Europeana (UE), iar alta reprezentata de zonele rurale sarace si izolate, cu locuitori ce traiesc sub pragul de saracie, in proporție de peste trei sferturi din total.

- Dupa ce PSD-istul Victor Ponta a ingropat proiectul autostrazii Comarnic-Brașov prin trecerea finanțarii acestuia de la bugetul statului in zona parteneriatului public-privat, a aparut o raza de lumina prin propunerea guvernamentala facuta in 2017, astfel ca realizarea acestei autostrazi sa fie finanțata…

- Banca Mondiala estimeaza ca economia Republicii Moldova va continua sa creasca sub potențial si necesar si in urmatorii ani. De vina este lipsa unor reforme profunde, scrie mold-street.com

- „Daca crezi ca economia este mai importanta decat mediul inconjurator incearca sa iți numeri banii ținandu-ți respirația.“ Iata o tema de meditație cel puțin interesanta in contextul in care țarile din intreaga lume se confrunta cu seceta, inundații, fenomenele naturale sunt mai intense și mai frecvente,…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a avut luni, 19 martie 2018, o intrevedere cu o delegație a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de țara pentru Romania și Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018-2023. ”Relația de…

