- La trei saptamani de la arestarea fostului presedinte al Consiliului Judetean Vaslui Dumitru Buzatu, un alt fost vicepresedinte ale acestui Consiliu, Corneliu Bichinet, trecut pe la PRM, PNL si PMP, a organizat o conferinta de presa in care a facut afirmatii socante despre viata de dupa gratii a baronului…

- Azi, cu ocazia Zilei Naționale de comemorare a Holocaustului in Romania, pastram un moment de reculegere in memoria victimelor unuia dintre cele mai negre momente ale celui de-al Doilea Razboi Mondial. Le suntem alaturi și familiilor celor care, incepand de sambata, mor, celor care sunt raniți sau rapiți…

- Accentul pus pe operațiunile pe autostrazi reflecta interesul reinnoit al NATO de a putea distribui avioanele și personalul pentru a evita atacurile cu care bazele sale principale s-ar confrunta intr-un razboi.

- Berbec/ Ascendent in BerbecBerbecii nu sunt cei mai rabdatori profesori, dar cu siguranța daca ii ai in viața, vei invața ce inseamna sa participi la „maraton” alaturi de ei. De multe ori, un Berbec agreseaza de teama ca va fi el agresat, așa ca s-ar putea sa te trezești tras in conflicte din cauza…

- Am informația sigura ca statuia ”Maternitații” (așa cum am intitulat-o eu, negasind alte date despre ea) va fi mutata in zilele urmatoare in Expo Parc la inițiativa viceprimarului Gelu Tofan și a doctorului Tiberiu Irimia, consilier local.Nu cu mult timp in urma, am scris ca este singura statuie din…

- Elevii din regiunea transnistreana vor invața, din 1 septembrie, cinci zile pe saptamina, și nu șase, așa cum a fost pina in prezent. Decizia a fost luata de așa-zisele autoritați locale, scrie presa din stinga Nistrului. Modificarile vizeaza copiii care iși fac studiile in clasele 5-10. Excepția ramine…

- Romanii care intampina probleme cu compania aeriana Wizz Air se confrunta cu o situație delicata, deoarece Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nu poate interveni in astfel de cazuri. Oamenii disperați au solicitat insistent soluții pentru rzolvarea miilor de intarzieri, amanari…