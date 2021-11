Cum se explică apariția variantei Omicron: țările bogate au monopolizat vaccinurile. Africa este vulnerabilă Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan Cherecheș. Potrivit statisticilor, Africa are o rata de vaccinare foarte mica. „Noua tulpina Omicron a aparut in Africa pentru ca vaccinurile au fost monopolizate de catre țarile bogate (Romania face parte din acest grup). Rata de vaccinare pe continentul african este de aproximativ 2%”, a anunțat Cherecheș pe Facebook. Razvan Cherecheș susține ca epidemia poate fi oprita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistul in sanatate publica, Razvan Cherecheș, explica, intr-o postare pe Facebook, ca noua tulpina Omicron a aparut in Africa pentru ca vaccinurile au fost monopolizate de catre țarile bogate. Rata de vaccinare pe continentul african este de aproximativ 7%, susține Cherecheș. ”Distribuția vaccinurile…

- Razvan Cherecheș crede ca este doar o problema de timp pana va fi identificat primul caz și la noi in țara. Totodata, acesta crede ca vaccinurile sunt o buna protecție și in cazul acestei tulpini. Momentan, Cherecheș a declarat ca nu știe care sunt simptomele, dar vaccinurile sunt facut pe baza tulpinii…

- Vaccinurile au fost monopolizate de țarile bogate, iar africanii nu s-au putut imuniza, ceea ce a favorizat apariția unor variante ale virusului SARS-CoV-2, susține expertul in sanatate publica, Razvan...

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica, cere ca la noi in tara sa fie adoptate niste masuri asemanatoare lockdownului austriac, potrivit „Incepand de maine, Austria a decis lockdown pentru persoanele nevaccinate pentru urmatoarele 10 zile. Amenda pentru incalcarea lockdown-ului este de 1450 euro”,…

- „Vaccinurile au ajutat omenirea sa treaca peste pandemii din cele mai vechi timpuri”, spun reprezentanții RO Vaccinare, care au postat vineri, pe pagina de oficiala de Facebook, o fotografie cu o adeverința de vaccinare emisa in Romania acum mai bine de 150 de ani.

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și unul dintre cei mai vizibili specialiști in spațiul public in perioada pandemiei de COVID-19, a prezentat o harta globala a vaccinarii. Din pacate, Romania nu se afla in zona verde pentru ca nu a vaccinat…

- Ministrul interimar al sanatații, Attila Cseke, atrage atenția ca situația epidemica grava din Romania din acest moment este o consecința a ratei de vaccinare extrem de scazute. Ministrul spune ca alte țari deja au trecut de rate de vaccinare de 70% sau 80% și au ridicat restricțiile in timp ce „noi…

- Mai mult de trei sferturi dintre cazurile de COVID-19 inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost la persoane nevaccinate, iar 95.2% din decesele asociate virusului au fost la persoane nevaccinate, se arata in raportul miercuri, 15 septembrie, de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)…