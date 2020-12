Germania, Slovacia si Ungaria au inceput vaccinarea impotriva Covid-19 sambata, cu o zi inainte ca acest lucru sa se intample in toate tarile din Uniunea Europeana. O femeie de peste 100 de ani, un membru al Comisiei pentrru gestionarea pandemiei, angajati din Sanatate sau chiar ministrul Sanatatii, printre primii vaccinati in diferite state. In Germania, Edith Kwoizalla, o femeie in varsta de 101 ani, de la un azil din landul Saxonia-Anhalt, a fost prima care a primit vaccinul Pfizer/BionTech. In Slovacia primul vaccinat a fost Vladimir Krcmery, in varsta de 60 de ani, membru al Comisiei pentru…