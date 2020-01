Stiri pe aceeasi tema

- Imagini uluitoare surprinse in apropierea orașului Wuhan, din China, de unde s-a raspandit tulpina de coronavirus ce a ucis deja 26 de persoane. Zeci de utilaje au fost aduse pentru a construi un spital nou, iar termenul limita pare ireal - doar 10 zile.

- Autoritațile din China sunt in alerta maxima dupa ce numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus a crescut la 25, iar alte 800 au fost infectate. Ba mai mult, pe langa masurile drastice luate, intre care suspendarea transportului in comun in zece orașe, un spital va fi construit in trei…

- In orașul Wuhan din China , loc de unde a pornit virusul de care se teme acum intreaga lume, s-a instalat panica.Metropola cu 11 milioane de oameni fost practic inchisa de autoritațile chineze, joi dimineața, in incercarea de a izola coronavirusul care a facut deja 17 victime și care s-a extins in mai…

- Garda Financiara din Padova a confiscat 10 tone de carne de porc provenita din China, introdusa în Uniunea Europeana prin încalcarea normelor si posibil contaminata cu pesta porcina, informeaza Il Messaggero, citat de Rador.Medicii considera ca produsul este foarte periculos, astfel…

- Autoritațile de la noi sunt in alerta din cauza virusului misterios din China! Cronavirusul se raspandește de la om la om și deja au fost raportate cazuri in multe țari de pe glob. Ministerul Sanatații anunța ca primeri !

- Acesta are originile in China, iar Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca exista riscul se a se raspandi in intreaga lume. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat, marți, un avertisment catre autoritațile sanitare din țarile membre, si a indemnat spitalele din intreaga lume sa se…

- Autoritațile chineze din sectorul sanatații au anunțat joi identificarea unui nou caz de ciuma bubonica, in regiunea nordica a țarii Inner Mongolia, marcand cea de-a patra situație de acest gen de la inceputul lunii, anunța site-ul agenției Reuters.Diagnosticul de ciuma raportat joi a fost…

- Specialistii de la Institutul National „Grigore Antipa” sustin ca algele din apele romanesti pot fi folosite la preparea produselor cosmetice. Algele sunt lasate sa putrezeasca pe plaja, iar Romania prefera sa le importe din China.