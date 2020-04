Cum se ceartă secretarii de stat pe concediile obligatorii ale profesorilor Ministerul Educației a trimis o adresa catre toate școlile, pe 2 aprilie, prin care le spune directorilor și inspectorilor ca tot personalul din școli și inspectorate va fi obligatoriu in concediu de odihna de pe 4 aprilie, pana pe 21 aprilie.Adresa avizata acum de secretarul de stat Luminița Barcari (PNL) are la baza o nota data anul trecut de fostul secretar de stat, Florian Lixandru (PSD). Acesta din urma a criticat decizia actuala, susținand ca nota data de el era doar pentru personalul didactic și ca ceilalți nu pot fi obligați de angajator sa iși ia concediu, conform edupedu.ro.Imediat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Adresa nr 88/RBL/02.04.2020 avizata acum de secretarul de stat actual pentru invatamant preuniversitar, Luminita Barcari (PNL), are la baza o nota (atasata documentului), data anul trecut de fostul secretar de stat, Florian Lixandru (PSD). Acesta din urma a criticat pe pagina sa de Facebook decizia…

