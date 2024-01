Stiri pe aceeasi tema

- Badea Mihai, clasa a XII-a B și Raduța Alexandra, clasa XI E, au reușit sa caștige Locul 1 la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar- tenis de masa, faza județeana, ce a avut loc pe 15 decembrie 2023, la Liceul Teoretic “Ion Heliade Radulescu” din Targoviște, coordonați fiind de prof. Claudiu Manoiu.…

- Liceul Teoretic „Ion Heliade Radulescu” din Targoviște participa la campania ,,Viitorul incepe acum”, organizata de magazinul Kaufland, campanie prin care școlile sunt sprijinite sa iși imbunatațeasca resursele materiale. Clienții magazinului pot folosi bonurile de peste 50 de lei pentru a aloca punctele…

- In ședința Consiliului Judetean Dambovița, s-a mai facut un pas important pentru construirea parcarii supraetajate din curtea Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. A fost aprobata predarea catre Compania Naționala de Investiții a terenului pe care urmeaza a fi ridicata parcarea, in aceeași…

- Un nou eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița in parteneriat cu Asociația EuroTrainer, in cadrul proiectului Conservarea, restaurarea și valorificarea cladirii „Fosta școala de cavalerie” in vederea consolidarii identitații culturale a județului Dambovița, finanțat prin Granturile SEE 2014…

- Unitate in diversitate: „Italia și influențele sale asupra Targoviștei”, eveniment gazduit de Biblioteca Județeana „I.H. Radulescu” vineri, 17 noiembrie, de la ora 15. La o cafea, printre carți reprezentative pentru literatura italiana, reprezentanți ai mediului cultural targoviștean vor creiona profilul…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste se alatura proiectului dedicat conservarii digitale a patrimoniului cultural, inițiat de Institutul Național al Patrimoniului (INP) și Global Digital Heritage (GDH). Activitațile se desfașoara in perioada 25…

- Consiliul Județean Dambovița, in parteneriat cu Asociația EuroTrainer, organizeaza joi, 26 octombrie a.c., „Plimbare virtuala prin Targoviște”, un eveniment unic gazduit de Biblioteca Județeana Ion Heliade Radulescu. Evenimentul face parte dintr-un proiect de consolidare și conservare a identitații…