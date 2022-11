Cum scapi de petele de deodorant de pe haine. Trucul extrem de simplu Cum scapi de petele de deodorant de pe haine. Trucul extrem de simplu. Daca te confrunți cu pete de deodorant pe haine, afla ca un truc simplu te poate ajuta sa scapi de ele. Știm deja ca deodorantele care conțin saruri de aluminiu sunt eficiente, dar pot produce decolorarea țesaturilor și apariția petelor. Cum scapi de petele de deodorant de pe haine. Trucul extrem de simplu Daca nu vrei sa speli neaparat hainele respective sau sa apelezi la produse din comerț, te poți baza pe un ingredient minune din casa ta. Bicarbonatul de sodiu poate fi un real ajutor in eliminarea petelor de deodorant de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

