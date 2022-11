Cum scapi de petele de cafea de pe haine. Trei metode foarte simple Cum scapi de petele de cafea de pe haine. Trei metode foarte simple. Cu siguranța ți s-a intamplat macar odata sa verși cațiva stropi de cafea pe haine. Nu ai de ce sa iți faci griji, pentru ca exista metode extrem de simple pe care le poți utiliza pentru a scapa de ele. In prima faza ai putea sa indepartezi excesul de cafea cu o carpa curata și uscata. Acum pune pe zona patata un produs special de indepartare a petelor și spala haina la programul normal al mașinii de spalat. Cum scapi de petele de cafea de pe haine. Trei metode foarte simple Daca nu ai insa un produs special pentru a scoate petele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ingredientul care face toate clatitele pufoase. Rețeta merita incercata. E foarte ușor sa prepari clatite, insa poate nu mereu acestea ies așa cum iți dorești. Sunt cateva secrete care țin de compoziție și care iți pot face clatitele mult mai pufoase. Iata lista de ingrediente de care ai nevoie: Ingredientul…

- La ce se folosește bicarbonatul de sodiu. 7 intrebuințari extrem de simple. Bicarbonatul de sodiu poate fi considerat un ingredient minune avand in vedere intrebuințarile pe care le are. Iata doar 7 metode in care il poți utiliza pentru a avea rezultate rapide. La ce se folosește bicarbonatul de sodiu.…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…

- Masca de par hidratanta pentru iarna cu masline, ricin, cocos sau cu miere. Parul tau poate deveni mai sanatos cu ingrediente naturale. Poți prepara foarte ușor acasa o masca care sa conțina toți nutrienții esențiali de care parul tau are nevoie. Uleiul de masline fortifica și hranește firele de par,…

- Nu de puține ori am observat pete albe in ghivecele cu flori. Și nu de puține ori te-ai intrebat ce sunt acele pete albe care se gasesc uneori in partea de jos a vasului? Cum scapi de petele albe din ghiveci? Cum sa le eviți? Este mai mult ca sigur ca te-ai confruntat si tu […] The post Cum scapi de…

- 5 metode eficiente prin care poți scoate verigheta sau inelul de logodna de pe deget daca s-a blocat. Uneori, o verigheta sau un inel de logodna blocat pe deget nu este o situație prea placuta. Exista insa metode simple prin care iți poți scoate verigheta de pe deget, fara prea multe batai de cap. Una…

- Va prezentam azi produsele de nici 10 lei care curața toate petele de pe haine. Nici detergentul nu e atat de eficient ca acestea. Unele pete, cum sunt cele de grasime sau suc natural de fructe, sunt foarte greu de indepartat de pe haine. Nici chiar cei ma scumpi detergenți nu le curața așa cum […]…

- Pe ce a cheltuit un barbat din Alba peste 5000 de euro furați: datorii, jocuri de noroc, haine și mancare. Ce s-a intamplat Un barbat din Alba a fost trimis in judecata pentru furt calificat in forma continuata dupa ce, in doua zile a furat din casa unui cunoscut 5200 de euro. Cu o parte din banii…