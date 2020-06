Stiri pe aceeasi tema

- “Ii rog pe dorneni sa ne unim cu totii si sa reusim sa trecem perioada aceasta grea, iar toti virusii vom reusi sa ii bagam in conducte si sa ii gazam, sa incheiem pentru Dorna si pentru Romania cu pandemia”. Declarația a fost facuta de Ilie Bonches, primarul din Vatra Dornei, la inaugurarea centralei…

- Locuitorii din comunele din zona Vatra Dornei vor avea acces in acest municipiu in zile diferite din saptamana. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Bonches, a declarat ca aceasta masura obligatorie intra in vigoare de marti, 7 aprilie 2020, si a fost luata de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta,…